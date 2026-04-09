Il Monti ha perso 2-0 contro lo Sporting Forte dei Marmi nella partita valida per la Coppa Toscana, giocata sul campo Aliboni Cherubini. Al termine dell'incontro, sono scoppiate tensioni tra i giocatori, portando a uno scontro tra alcuni presenti. La sconfitta ha segnato l'eliminazione della squadra dalla competizione. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo a eventuali conseguenze o sviluppi successivi.

Il Monti si vede svanire il sogno della Coppa Toscana dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Sporting Forte dei Marmi, disputata presso il campo Aliboni Cherubini. Il doppio confronto, che aveva un pareggio senza reti nella sfida d’andata, si è risolto con l’eliminazione dei Dragoni a causa di un match caratterizzato da estrema tensione e momenti di forte attrito agonistico. Tensione e sospensioni sul campo dell’Aliboni Cherubini. L’incontro non è stato solo una sfida calcistica, ma un evento segnato da ritmi serrati e scontri fisici che hanno condizionato pesantemente la fluidità del gioco. Fin dai primi minuti, i giocatori hanno privilegiato il contatto fisico, creando un clima elettrico tra le due squadre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Toscana: Monti fuori tra scontro e nervi dopo il ko 2-0

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Si parla di: Coppa Toscana Terza categoria. Il Monti pareggia a reti inviolate l’andata dei Quarti.

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