Coppa Borzacchini ventinovesima edizione | conto alla rovescia per l’appuntamento con la storia automobilistica

Mancano pochi giorni alla ventinovesima edizione della Coppa Borzacchini, una delle competizioni storiche nel mondo dell'automobilismo. L’evento sta attirando l’attenzione di appassionati e partecipanti, con l’organizzazione che si prepara a ospitare numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni. L’appuntamento si svolgerà in un contesto che richiama da sempre un pubblico numeroso e coinvolto, desideroso di assistere alle sfide tra le vetture in gara.

L’interesse per la ventinovesima edizione della Coppa Borzacchini aumenta di ora in ora, quando ormai all’atteso appuntamento manca davvero poco. Le vetture iscritte sono già svariate decine e il parco macchine si presenta di ottimo livello, fedele testimone della storia automobilistica non solo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Conto alla rovescia per la stagione lirica al "Pergolesi": edizione numero 59 con ben 25 'alzate di sipario'JESI - La 59a stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi si sviluppa lungo il 2026 con un ricco cartellone che unisce grande...