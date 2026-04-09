Convocati Pisa per la Roma la lista di Hiljemark | la decisione su Iling Junior

Lo staff tecnico dello Pisa ha comunicato la lista dei 25 calciatori convocati per la partita contro la Roma, in programma domani alle 20. Tra i nomi inclusi, ci sono Iling Junior e Vural, mentre la decisione sulla loro partecipazione sarà comunicata prima del fischio d’inizio. La rosa comprende anche altri giocatori disponibili per la sfida. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro con tutti i componenti del gruppo a disposizione.

Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la Juve per il colpo a zero? Enzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L’annuncio del suo agente, Javier Pastore Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi Mondiali 2026, presentata la lista ufficiale di arbitri e VAR: due sono italiani! Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Pisa per la Roma, la lista di Hiljemark: la decisione su Iling Junior Pisa, Hiljemark e Iling-Junior sono atterrati a Bologna: inizia la loro nuova avventura in nerazzurro. Tutti i dettagliBayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi Calciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in... Leggi anche: Fiorentina-Pisa, Hiljemark: “Al Franchi per combattere”. E lancia Iling-Junior e Loyola Temi più discussi: I convocati per il Pisa; Pisa, doppia esclusione contro il Torino: non convocati Iling-Junior e Lorran; Pisa-Torino, i convocati di D'Aversa: Zapata è il grande assente; Pisa, Iling-Junior e non solo: due giocatori esclusi dai convocati per il Torino per scelta tecnica. Convocati Pisa per la Roma, la lista di Hiljemark: la decisione su Iling JuniorConvocati Pisa per la Roma, la lista di Hiljemark: la decisione su Iling Junior e su Vural. I calciatori a disposizione per i toscani Sono 25 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da ... calcionews24.com Roma-Pisa, i convocati di Hiljemark: ancora fuori per scelta tecnica Iling Jr, rientra VuralIl Pisa ha reso nota la lista dei 25 calciatori di prima squadra convocati dal tecnico dei toscani Oscar Hiljemark per la partita che attende domani sera. tuttomercatoweb.com #Roma, i convocati di #Gasperini per il #Pisa x.com I convocati di D'Aversa per Pisa-Torino: lista per la sfida delle 18 - facebook.com facebook