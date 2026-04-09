Venerdì 10 aprile, dalle 13 alle 17, si terrà uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo. L'agitazione potrebbe causare ritardi o cancellazioni di alcuni voli in quella fascia oraria. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei propri voli prima di recarsi in aeroporto. La giornata potrebbe quindi risultare più complicata per chi viaggia in aereo durante quel periodo.

DA SAPERE. «A causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo, indetto nella giornata di venerdì 10 aprile dalle 13 alle 17, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni». Giornata di possibili disagi per il trasporto aereo. Venerdì 10 aprile, dalle 13 alle 17, ci sarà infatti uno sciopero dei controllori del traffico aereo Enav, indetto dai sindacati Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av: «I motivi alla base della protesta riguardano il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto ormai da mesi, e la conseguente perdita del potere di acquisto – spiegano le sigle in una nota -, oltre a una... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Controllori di volo in sciopero, venerdì 10 aprile possibili disagi«A causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo, indetto nella giornata di venerdì 10 aprile dalle 13 alle 17, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni». ecodibergamo.it

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«A causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo, indetto nella giornata di venerdì 10 aprile dalle 13 alle 17, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni». x.com