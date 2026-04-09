Controlli mirati sui mezzi pesanti

Nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli lungo le strade, con particolare attenzione ai mezzi pesanti. Le operazioni mirano a verificare il rispetto delle normative sulla circolazione e a monitorare eventuali violazioni ambientali legate al trasporto su strada. Le forze dell’ordine hanno effettuato ispezioni in diverse zone, concentrandosi sui veicoli di grandi dimensioni che transitano nelle aree interessate.

Controlli più mirati sulle strade, anche nel contrasto dei reali ambientali legati appunto alla circolazione dei veicoli, soprattutto i mezzi pesanti. Si sviluppa l’attività del controllo stradale della polizia della Bassa Reggiana, grazie anche all’introduzione di una novità tecnologica rappresentata dal sistema Launch, che risulta in grado di smascherare le alterazioni sui dispositivi antinquinamento dei mezzi pesanti. La polizia del distretto della Bassa risulta essere tra le prime in Italia ad adottare questo sistema: dopo uno specifico corso di abilitazione, gli operatori ne stanno già sperimentando l’efficacia, riscontrando al momento un sostanziale rispetto delle regole nei controlli effettuati nell’area di competenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli mirati sui mezzi pesanti Più controlli e giro di vite sui mezzi pesantiGiro di vite nei confronti degli autotrasportatori, con 20 controlli effettuati da parte della Polizia Locale solo nei primi due mesi di quest’anno. Controlli della Polizia Locale sui mezzi pesanti, 17 le violazioni accertateLa Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti in transito e in sosta, con particolare attenzione alle aree... The Global Rare Earths War: Why China's Monopoly Threatens National Security & the Green Transition Temi più discussi: Controlli mirati sui mezzi pesanti; Prosegue l’attività di prevenzione antimafia della Prefettura di Pavia; Cane antidroga sul bus: fuziona il progetto dei Pratiarcati; Altro che pedalata assistita: in centro città bici elettriche truccate a 60 km/h. Variante Tremezzina, i cantieri ripartono davvero: più mezzi, più controlli e nuove soluzioni sulla ReginaVertice in prefettura a Como: Anas accelera, forze dell’ordine pronte a intensificare i controlli già da Pasqua ... quicomo.it Trebisacce, controlli della Stradale sull’Alto Ionio: denunce, patenti ritirate e mezzi fermatiServizi ad alto impatto della Polizia Stradale lungo la fascia ionica dell’alto Cosentino: sanzioni per droga, alcol, porto abusivo di armi e guida senza patente ... cosenzachannel.it A Salsomaggiore Terme un 21enne dell’Est Europa è stato denunciato dopo essere stato trovato in stazione con un coltello a serramanico lungo 15 centimetri nascosto nel marsupio. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in controlli mirati a tutela - facebook.com facebook Controlli mirati negli ovili in vista delle festività pasquali. I Carabinieri della Stazione di Paceco, insieme al personale dell’Asp veterinaria di Trapani, hanno intensificato le verifiche sul territorio x.com