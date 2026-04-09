Un tribunale di Roma ha deciso che, in assenza di una firma sul contratto scritto, un rapporto di lavoro a termine si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. La sentenza riguarda un caso in cui il documento non era stato firmato dall’azienda né dal lavoratore, portando alla modifica della natura del rapporto di lavoro. La decisione si basa su un principio legale legato alla validità dei contratti scritti.

Un tribunale di Roma ha stabilito che la mancanza di una firma sul contratto scritto trasforma automaticamente un rapporto di lavoro a termine in una posizione lavorativa a tempo indeterminato. La decisione, contenuta nella sentenza 16432026, chiarisce che l’assunzione di un addetto alla movimentazione merci in magazzino, avvenuta senza la sottoscrizione preventiva del documento da parte del dipendente, non può essere vincolata a una scadenza, nonostante la comunicazione UniLav avesse indicato un limite temporale. L’errore procedurale che cambia il destino di un impiego. Il caso giudiziario è nato quando un lavoratore impegnato nelle attività logistiche ha contestato la fine del proprio rapporto lavorativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Contratto senza firma: il giudice trasforma il lavoro a termine

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