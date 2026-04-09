Contrasto alle infiltrazioni mafiose | il prefetto coordina l' attività sulla linea del tram

Da padovaoggi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile, il prefetto di Padova ha autorizzato l’accesso ai cantieri di un’opera pubblica denominata “SIR2 e sistema SMART”, che coinvolge diversi comuni tra cui Rubano, Padova e Vigonza. L’intervento si concentra nel tratto ovest della linea tramviaria, vicino al cantiere di capolinea. L’obiettivo è monitorare le attività sul sito e contrastare eventuali infiltrazioni mafiose.

Oggi 9 aprile il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha disposto l’accesso ai cantieri dell’opera pubblica denominata “SIR2 e sistema SMART tra i comuni di Rubano, Padova, Vigonza” e, in particolare, nel tratto ovest della linea tramviaria in prossimità del cantiere di capolinea. L’azione fa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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