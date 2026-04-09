Contrasto alle infiltrazioni mafiose | il prefetto coordina l' attività sulla linea del tram

Il 9 aprile, il prefetto di Padova ha autorizzato l’accesso ai cantieri di un’opera pubblica denominata “SIR2 e sistema SMART”, che coinvolge diversi comuni tra cui Rubano, Padova e Vigonza. L’intervento si concentra nel tratto ovest della linea tramviaria, vicino al cantiere di capolinea. L’obiettivo è monitorare le attività sul sito e contrastare eventuali infiltrazioni mafiose.

Oggi 9 aprile il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha disposto l’accesso ai cantieri dell’opera pubblica denominata “SIR2 e sistema SMART tra i comuni di Rubano, Padova, Vigonza” e, in particolare, nel tratto ovest della linea tramviaria in prossimità del cantiere di capolinea. L’azione fa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Depurazione, siglato protocollo di legalità per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubbliciÈ stato firmato stamattina presso Villa Whitaker a Palermo un protocollo di legalità tra le prefetture della Sicilia occidentale e la Struttura... Infiltrazioni mafiose, i giudici confermano le interdittive per il “Gruppo Marinelli”Tempo di lettura: 3 minutiSi consolida la linea dura della giustizia amministrativa contro il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto... Temi più discussi: Legalità, a Faenza un incontro dedicato alle infiltrazioni mafiose al centro-nord; Stop della Prefettura di Ferrara a due ditte edili per rischio di condizionamento mafioso; Legalità e infiltrazioni mafiose nel Centro-Nord: a Faenza una serata pubblica con Antoci e Ungaro; Legalità e mafie, a Faenza incontro pubblico il 14 aprile. Legalità e infiltrazioni mafiose nel Centro-Nord: a Faenza una serata pubblica con Antoci e UngaroUn momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza sui temi della legalità, con un’attenzione specifica ai fenomeni di infiltrazione ... ravennanotizie.it Infiltrazioni mafiose, nel mirino 3 aziende di trasporti, rifiuti e settore lapideoMassa Carrara, 5 settembre 2025 – L’incubo della mafia, il clan degli afragolesi, nelle aziende del territorio. Dopo le nove interdittive emesse nel corso di questi mesi, nelle scorse settimane il ... lanazione.it Non si ferma il contrasto allo spaccio di droga nella Capitale: 13 i soggetti finiti in manette a seguito di mirati blitz della Polizia di Stato tra centro, periferie e hinterland della città. Nel mirino degli agenti, abitazioni trasformate in basi di stoccaggio, consegne “del x.com Non si ferma il contrasto allo spaccio di droga nella Capitale: 13 i soggetti finiti in manette a seguito di mirati blitz della Polizia di Stato tra centro, periferie e hinterland della città. Nel mirino degli agenti, abitazioni trasformate in basi di stoccaggio, consegne “del - facebook.com facebook