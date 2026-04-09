Continua il caro console | PS5 a 1000 dollari gli analisti sono sicuri

Negli ultimi tempi si parla sempre più frequentemente di un possibile aumento dei prezzi delle console di nuova generazione, con alcune stime che ipotizzano costi superiori ai mille dollari. Questa tendenza sembra consolidarsi, lasciando alle spalle le semplici ipotesi per trasformarsi in una previsione concreta. Analisti del settore sono certi che questa escalation dei costi possa diventare realtà, influenzando il mercato e le scelte dei consumatori.

L’idea che una console di nuova generazione possa costare mille euro o più non è più uno spauracchio da forum o una provocazione da tweet virale: sta diventando una previsione concreta. La questione nasce da un fenomeno ben evidente: i prezzi dell’hardware continuano a salire. Sony ha aumentato il prezzo di tutta la linea della PlayStation 5, e questo cambiamento, benché non rivoluzionario da solo, segnala che i costruttori stanno facendo i conti con costi di produzione, componenti e logistica sempre più elevati. Diversi fattori macroeconomici e tecnologici stanno spingendo in alto i costi. La domanda globale di chip — specialmente RAM e memorie SSD — è esplosa grazie all’uso massiccio dell’intelligenza artificiale e di data center. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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