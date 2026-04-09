Contestazione gli anni 1966-1977 L’esposizione delle testate d’epoca

Domani alle 19, presso lo Spazio 49 di via Roma, si inaugura una mostra dedicata alle riviste della contestazione tra il 1966 e il 1977. L’esposizione presenta una selezione di testate d’epoca che hanno rappresentato quegli anni, offrendo uno spaccato della scena culturale e politica dell’epoca. La mostra si inserisce in un percorso più ampio di esposizioni che approfondiscono gli aspetti sociali e storici di quegli anni.

Il viaggio nelle mostre di oggi prosegue con un tuffo negli ‘ anni caldi ’ della società italiana. Domani alle 19 lo Spazio 49 di via Roma inaugura una mostra di grande valore documentario: ‘ Le riviste della contestazione 1966-1977 ’. Un decennio cruciale, condensato in un’ esposizione che raccoglie oltre 70 testate originali dell’epoca. Non si tratta solo di una rassegna editoriale, ma di un vero spaccato antropologico e politico. Queste riviste furono il megafono delle diverse anime della contestazione giovanile: dalle spinte libertarie alle istanze più radicali, ogni foglio racconta il desiderio di rottura con il passato. Di particolare interesse è l’evoluzione grafica di queste pubblicazioni, che sperimentavano linguaggi visivi nuovi, colori audaci e impaginazioni di rottura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contestazione, gli anni 1966-1977. L’esposizione delle testate d’epoca Leggi anche: In Fiera torna "C'era una volta": in esposizione monete, francobolli d'epoca e abbigliamento vintage Si parla di: Contestazione, gli anni 1966-1977. L’esposizione delle testate d’epoca; REGGIO EMILIA: Mostra Riviste della Contestazione 1966-1976 -. Lorusso, la contestazione choc . I collettivi contro Clancy e la giunta: Siete peggio di Cossiga nel ’77Emily Clancy si avvicina, con un mazzo di fiori in mano, alla lapide che ricorda l’uccisione, nel ’77, dello studente Francesco Lorusso. Il Cua, quando arriva la vicesindaca, è già da due ore in ... ilrestodelcarlino.it