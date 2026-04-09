Durante la partita tra Napoli e Milan, che si è conclusa con una vittoria di 1-0 per i padroni di casa, l’allenatore del Napoli ha mostrato un atteggiamento acceso, esprimendo rabbia e utilizzando simboli. Inoltre, è stato osservato un gesto rivolto a Maradona da parte di Conte. La gara si è svolta senza ulteriori episodi rilevanti e ha visto alcune tensioni tra i due allenatori.

"> È stato un vero e proprio “Antonio Conte show” quello andato in scena durante Napoli-Milan, vinta 1-0 dagli azzurri. A raccontarlo è il Bordocam pubblicato da DAZN, che ha svelato retroscena e momenti di grande intensità vissuti dal tecnico durante la gara. LA RABBIA CONTRO GIOVANE Nel primo tempo, a far scattare la reazione di Conte è stata una prestazione non convincente di Giovane, schierato in un ruolo non suo. Dopo l’ennesima palla persa spalle alla porta, il tecnico si è rivolto a Buongiorno con parole molto dure: «Non la giochiamo, non ne tiene una». Un’espressione forte, dettata dalla tensione del momento, più che da una vera bocciatura del giocatore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte show contro il Milan: rabbia, simboli e quel gesto verso Maradona

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