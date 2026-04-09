Il leader di un partito politico ha dichiarato che si trova di fronte a una sfida progressista e che intende

“Lei racconta una realtà mitologica, la sveglia referendaria non è suonata a Palazzo Chigi. Lei dice ancora ‘faremo’ ma ha un grande futuro alle spalle. Ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme. Ha detto ci metto la faccia, ma se non ci mette competenza e capacità l’Italia rimane in braghe di tela”. Lo ha detto il leader 5S Giuseppe Conte rivolgendosi alla premier Meloni in Aula alla Camera. “Ci ha sfidato più volte, ma sappia che qui abbiamo più proposte condivise”, ha aggiunto. “Gli italiani le hanno dato la sveglia. Noi siamo pronti per la sfida progressista e la manderemo a casa”, ha concluso. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Conte: ‘sfida progressista, manderemo a casa la Meloni’

Conte a Meloni, noi pronti alla sfida progressista,abbiamo più proposte condivise"Lei racconta una realtà mitologica, la sveglia referendaria non è suonata a Palazzo Chigi.

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Conte a Meloni: “Pronti alla sfida progressista, la manderemo a casa”

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