conte pensa a un nuovo partito per archiviare i cinquestelle e assorbire il pd

Giuseppe Conte sta valutando la creazione di un nuovo partito, con l’intenzione di superare il Movimento 5 Stelle e inglobare il Partito Democratico. Non ha mostrato segnali di ascolto verso le richieste degli alleati del campo largo, concentrandosi esclusivamente sui propri obiettivi politici. La sua strategia sembra orientata a un percorso autonomo, senza particolari attenzioni alle dinamiche interne alla coalizione.

Giuseppe Conte se ne infischia altamente di ciò che chiedono gli alleati del campo largo. Va dritto per la sua strada: lavora per sé. Infatti non ci pensa minimamente a sedersi a un tavolo sui programmi, come vorrebbero Elly Schlein e Nicola Fratoianni. Con loro rapporti buoni come quelli che si hanno con il vicino di pianerottolo, poco più di un buongiorno e buonasera. L’afflato unitario si ferma qui. Il caporione del Movimento lavora al suo tour per la presentazione del libro-manifesto, il cui titolo ha un indizio importante, “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”, dove torna quell’aggettivo – progressista – che evoca la sua grande aspirazione: diventare il leader di un nuovo partito, avversario della destra ma sganciato dal tradizionale campo della sinistra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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