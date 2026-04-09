Conte | Meloni racconta realtà mitologica non ha sentito ‘sveglia’

Il leader di un partito ha accusato la presidente del Consiglio di descrivere una realtà che definisce mitologica, affermando che non si è verificata una chiamata referendaria a palazzo Chigi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico e si inserisce in un contesto di polemiche politiche tra le due figure. La questione riguarda una presunta comunicazione o evento che, secondo l’interlocutore, non si è mai verificato.

Roma, 9 apr. (askanews) – “Lei racconta una realtà mitologica, credo che la sveglia referendaria non abbia suonato a palazzo Chigi. Si presenta qui dicendo ‘diremo, faremo’. Quattro anni, zero riforme”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando in aula dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Lei dice ‘ci metto la faccia’. Cosa lodevole, ma se non ci mette anche competenza e capacità l’Italia si trova in braghe di tela”. E poi, “non dica che ha aumentato gli stipendi, i salari reali sono crollati. Le imprese: possibile che un presidente del Consiglio non si fermi un attimo a commentare tre anni di calo della produzione industriale?” L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Boitani (in inglese) racconta la storia in chiave mitologicaCon il poema The five elements (I cinque elementi nella versione italiana di Rosita Copiol, Mondadori, pagg.

Leggi anche: Da flop a rimpianto, Lang sorprende tutti: avete sentito cos’ha detto a Conte?

Argomenti più discussi: Claudia Conte e il ministro Piantedosi, il gossip politico della destra: c’era una volta Dio, Patria, famiglia · LaC News24; La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula. Conte: Premier racconta realtà mitologica.

La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula. Conte: Premier racconta realtà mitologicaMeloni lei racconta una realtà mitologica. Io credo che la sveglia referendaria non abbia suonato a palazzo Chigi, attacca poi il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in ... adnkronos.com

Conte: Meloni racconta realtà mitologica, non ha sentito 'sveglia'Roma, 9 apr. (askanews) - 'Lei racconta una realtà mitologica, credo che la sveglia referendaria non abbia suonato a palazzo Chigi. Si presenta ... notizie.tiscali.it

Da Maldini, a Conte fino a Baggio! Trevisani fa il punto della situazione sulla Nazionale! Chi è il più adatto secondo voi a prendere le redini del calcio azzurro - facebook.com facebook

Conte a Meloni: 'Pronti alla sfida progressista, abbiamo più proposte condivise' #ANSA x.com