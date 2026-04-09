Il ministro dello Sport ha commentato il lavoro dell’allenatore alla guida della squadra di Napoli, definendolo “straordinario”. La decisione riguardante il futuro dell’allenatore della nazionale sarà presa da lui stesso, dal presidente della società e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La questione riguarda il possibile coinvolgimento dell’allenatore nel ruolo di ct della nazionale, con incontri e valutazioni in programma tra le parti interessate.

"> Il ministro dello Sport: “Sta facendo un lavoro straordinario a Napoli” Articolo a cura di Cristiano Vella mercoledì 8 aprile 2026 alle 14:33 Antonio Conte al Napoli: Un Lavoro Esemplare. Napoli. Il futuro di Antonio Conte suscita continua discussione, alimentata anche dalle recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Infatti, a confermare il valore del lavoro del tecnico salentino sono arrivate oggi le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, durante la presentazione del progetto “Sport Missione Comune”. Il ministro ha messo in evidenza l’impatto significativo che Conte ha avuto nella gestione della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte e la Nazionale: la decisione sarà di lui, Adl e la Figc.

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