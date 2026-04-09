Il 24 maggio si terrà un incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sull’isola di Ischia, previsto come appuntamento di fine stagione. Il tecnico è stato collegato alla Nazionale italiana in vista del successore di Gattuso e si analizzerà la possibilità di un prolungamento del suo contratto con il club, che scade al termine di questa stagione. La riunione servirà a discutere i prossimi passi e le prospettive future.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per il summit di fine stagione. Il tecnico è accostato alla Nazionale italiana per il post-Gattuso e si dovrà vedere se resterà a Napoli ancora un altro anno, come da contratto. Il summit di Conte e De Laurentiis. Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: Un incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima giornata che da calendario è in agenda il 24 maggio. I due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74esimo compleanno del presidente e per affrontare il domani: sarà il momento del bilancio al termine di una stagione dall’esito ancora incerto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis, fissato il summit a Ischia il 24 maggio

Futuro Conte, summit con De Laurentiis a maggio: spunta un retroscena sul contrattoAntonio Conte lavora per il presente, certo, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro.

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Temi più discussi: Conte e De Laurentiis divisi dalla Nazionale: partita a scacchi sul ruolo di ct; De Laurentiis: Per la Nazionale libererei Conte, ma lui è intelligente; ADL libera Conte: Lui ct? Se me lo chiedesse direi di sì. Figc, Malagò perfetto; Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione. De Laurentiis: Se me lo chiedesse accetterei.

Conte e De Laurentiis: il futuro si deciderà in un vertice a Ischia, ecco quandoNapoli - Un incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima ... corrieredellosport.it

De Laurentiis-Conte, programmato un summit a Ischia per decidere il futuroIschia diventerà il palcoscenico di un incontro decisivo per il futuro del Napoli. Al termine della stagione 2025/2026, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si incontreranno sull’isola verde per fare ... msn.com

La fatwa di Schlein: guai per chi apre al “nemico” Conte. “Segnali” agli eletti e ansia per lo spazio in Rai. Nessuna conferma dai dem. @lucadecarolis @WandaMarra x.com

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