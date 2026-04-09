Nella notte di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in un edificio di via del Gelso a Prato per un principio di incendio nel vano contatori condominiale. Le fiamme hanno interessato alcuni contatori, costringendo l’evacuazione del palazzo. Sul posto sono arrivati i pompieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono stati segnalati feriti o altri danni significativi.

Prato, 9 aprile 2026 – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti in via del Gelso per un principio di incendio che ha interessato il vano contatori condominiale. L’allarme è scattato intorno alle 23,30 di mercoledì; sul posto sono intervenute due squadre supportate da un’autoscala. L'incendio è stato prontamente spento ma il fumo denso e acre provocato dalle apparecchiature elettriche aveva invaso il vano scale e alcuni appartamenti. I vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno evacuato gli occupanti dei 15 appartamenti presenti, circa 60 persone, che sono state fatte poi rientrare quando la situazione è tornata alla normalità. Sul posto anche tre ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contatori in fiamme, evacuato un palazzo nella notte

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