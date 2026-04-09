Nella recente seduta del consiglio comunale, il consigliere del Movimento 5 Stelle ha criticato la gestione delle strisce blu, definendola incoerente. Contestualmente, ha espresso soddisfazione per il voto contrario al progetto di rigassificatore. La discussione ha coinvolto anche altri temi, tra cui le modalità di gestione dei parcheggi, con interventi che hanno evidenziato divisioni all’interno della maggioranza. La seduta si è conclusa con posizioni contrastanti su alcune decisioni prese.

Tarantini Time Quotidiano Duro intervento del consigliere comunale del M5S Gregorio Stano dopo l’ultima seduta consiliare, tra critiche alla gestione dei parcheggi e soddisfazione per il voto contrario al rigassificatore. “Quella a cui abbiamo assistito nell’ultima seduta consiliare è la rappresentazione plastica di una politica a due facce: da un lato un’amministrazione che si incarta in giochini di potere sulla pelle dei cittadini, dall’altro la nostra ferma battaglia per la dignità del territorio che ha portato a un risultato storico contro il mega-rigassificatore”. Sul tema delle strisce blu, Stano attacca la maggioranza per la gestione della mozione sui parcheggi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Consiglio comunale, M5S: “Maggioranza incoerente su strisce blu, ok al no al rigassificatore”

La proroga dell’invio di armi all’Ucraina è legge: sì alla fiducia anche in Senato. M5s: “Maggioranza incoerente”La proroga per un altro anno dell’invio di armi ed equipaggiamenti militari all’Ucraina è legge.

Il rigassificatore tra gli argomenti del consiglio comunaleFOLLONICA È stata convocata per mercoledì prossimo la seduta del consiglio comunale di Follonica che si svolgerà in sala consigliare a partire dalle...

Temi più discussi: M5S su Consiglio Comunale online; Primo consiglio comunale per il Masci-ter e intanto cresce l'attesa per sapere chi ci sarà in giunta; Scontro in Consiglio tra parcheggi e rigassificatore: Stano attacca la maggioranza; Sgombero palestra Lupo, la destra contro la consigliera M5s: Si dimetta, usa simboli di morte. La replica: Allibita: è il teschio di One Piece.

Palestra Lupo: la maggioranza reclama le dimissioni della consigliera M5SLa Palestra Lupo, un centro sociale storico di Catania, è stata sgomberata, suscitando proteste e dibattiti politici. I capigruppo di maggioranza chiedono le dimissioni della consigliera M5S Florinda ... ecodisicilia.com

Palestra Lupo: la maggioranza chiede le dimissioni della consigliera M5sDura la risposta del consigliere M5S Graziano Bonaccorsi, che respinge le accuse e attacca la maggioranza. Hanno dimenticato gli scandali di Palermo, quelli di Roma, e tutto ciò che è accaduto dentro ... livesicilia.it

Il Consiglio comunale di Sezze ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028, focalizzato sullo sviluppo economico come strategia centrale per il futuro del Comune - facebook.com facebook

Dopo oltre un secolo, il Consiglio comunale di Carpi ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa nel lontano 17 maggio 1924. Una decisione arrivata in una seduta solenne che ha celebrato gli 80 anni del primo consiglio democratico de x.com