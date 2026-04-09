Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali del concorso per i docenti della scuola secondaria, bandito con un decreto specifico. Le commissioni sono state costituite e sono state estratte le lettere di avvio, consentendo così l'avvio ufficiale delle prove orali. Per alcune classi di concorso sono già state svolte anche le prove pratiche, dove previste. La procedura riguarda le procedure relative al piano nazionale di ripresa e resilienza.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3: la prova orale Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso PNRR3 docenti secondaria: proseguono le convocazioni per le prove orali e pratiche [IN AGGIORNAMENTO]; Concorso docenti PNRR3: tutto quello che c'è da sapere sulle prove orali di aprile 2026; Immissioni in ruolo: i vincitori del concorso PNRR3 hanno la certezza di essere assunti entro tre anni?. Immissioni in ruolo: i vincitori del concorso PNRR3 hanno la certezza di essere assunti entro tre anni?Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo: vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il ... orizzontescuola.it Ciao a tutti. Concorso PNRR3, ho passato lo scritto e l'orale ma della prova pratica ancora non è uscito il voto. Ho 104 e mi è stato chiesto dall'USR di confermare il mio titolo di riserva... Questo può essere un buon segnale di aver passato anche la pratica o so - facebook.com facebook