Concorso musicale internazionale Mediterraneo 2026

Il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2026 si svolgerà dal 21 al 25 maggio nelle sedi del Castello Normanno Svevo e del Circolo Unione di Bari. Promosso dall’Associazione Art Ionica di Taranto e patrocinato dal Comune di Sannicandro di Bari, l’evento vedrà la partecipazione di musicisti provenienti da diversi Paesi. La manifestazione prevede esibizioni, prove e concerti aperti al pubblico in queste due location storiche.

Il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2026, promosso dall’Associazione Art Ionica di Taranto e con il patrocinio del Comune di Sannicandro di Bari, si terrà dal 21 al 25 maggio presso il Castello Normanno Svevo e presso il Circolo Unione di Bari – in via A. Sordi n. 7 –. La Sezione. 🔗 Leggi su Baritoday.it Comunicato Stampa: Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno'La presentazione è stata introdotta dal consigliere regionale Claudio Borgia, Capogruppo di Fratelli d'Italia, ed è stata promossa e voluta dal... A Santa Maria di Leuca la X^ edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”LEUCA - Santa Maria di Leuca ospita la X edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana” in programma dal 6 all’8 febbraio: tre... Premio Nosside 41 - 2026. VIDEO-PRESENTAZIONE DI PASQUALE AMATO, PRESIDENTE FONDATORE Temi più discussi: Premio Cultura del Mediterraneo a Emilio Isgrò - L'Unione Sarda.it; Trani | I GRANDI CONCERTI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA - Armonie del Mediterraneo; A Palermo la Sicily Music Conference: alla Zisa e al Punk Funk incontri, concerti e brunch; Ra-Mon lancia Habibi: il pop lirico incontra le sonorità del Mediterraneo - Conosci Milano. Concorso Internazionale per Cantanti Lirici 'Città di Alcamo'Il Concorso Internazionale per Cantanti Lirici Città di Alcamo organizzato dall’Associazione Amici della Musica si svolgerà ad Alcamo (TP), dal 7 al 10 maggio 2026 presso il Teatro Cielo d’Alcamo ... giornaledellamusica.it Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno’(Arv) Venezia, 5 febbraio 2026 È stata presentata oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, l’ottava edizione del concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno’, in ... ansa.it SANT’ANTONINO MUSIC CONTEST: CONCORSO MUSICALE APERTO A TUTTI https://www.valsusaoggi.it/santantonino-music-contest-concorso-musicale-aperto-a-tutti/ #santantonino #concorso #musicale #appuntamento #iscrizioni #valsusaoggi - facebook.com facebook Music @ mens dall’1 al 10 ottobre l'edizione 2026 del concorso musicale promosso nell’ambito della V Edizione del “Festival della Salute Mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio” Iscrizione gratuita fino al 31 luglio. ow.ly/3Qlk50YFB x.com