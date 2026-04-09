Concorso musicale internazionale Mediterraneo 2026

Da baritoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2026 si svolgerà dal 21 al 25 maggio nelle sedi del Castello Normanno Svevo e del Circolo Unione di Bari. Promosso dall’Associazione Art Ionica di Taranto e patrocinato dal Comune di Sannicandro di Bari, l’evento vedrà la partecipazione di musicisti provenienti da diversi Paesi. La manifestazione prevede esibizioni, prove e concerti aperti al pubblico in queste due location storiche.

Il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2026, promosso dall’Associazione Art Ionica di Taranto e con il patrocinio del Comune di Sannicandro di Bari, si terrà dal 21 al 25 maggio presso il Castello Normanno Svevo e presso il Circolo Unione di Bari – in via A. Sordi n. 7 –. La Sezione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Comunicato Stampa: Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno'La presentazione è stata introdotta dal consigliere regionale Claudio Borgia, Capogruppo di Fratelli d'Italia, ed è stata promossa e voluta dal...

A Santa Maria di Leuca la X^ edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”LEUCA - Santa Maria di Leuca ospita la X edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana” in programma dal 6 all’8 febbraio: tre...

Premio Nosside 41 - 2026. VIDEO-PRESENTAZIONE DI PASQUALE AMATO, PRESIDENTE FONDATORE

Video Premio Nosside 41 - 2026. VIDEO-PRESENTAZIONE DI PASQUALE AMATO, PRESIDENTE FONDATORE

Temi più discussi: Premio Cultura del Mediterraneo a Emilio Isgrò - L'Unione Sarda.it; Trani | I GRANDI CONCERTI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA - Armonie del Mediterraneo; A Palermo la Sicily Music Conference: alla Zisa e al Punk Funk incontri, concerti e brunch; Ra-Mon lancia Habibi: il pop lirico incontra le sonorità del Mediterraneo - Conosci Milano.

concorso musicale internazionale mediterraneoConcorso Internazionale per Cantanti Lirici 'Città di Alcamo'Il Concorso Internazionale per Cantanti Lirici Città di Alcamo organizzato dall’Associazione Amici della Musica si svolgerà ad Alcamo (TP), dal 7 al 10 maggio 2026 presso il Teatro Cielo d’Alcamo ... giornaledellamusica.it

Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno’(Arv) Venezia, 5 febbraio 2026 È stata presentata oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, l’ottava edizione del concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno’, in ... ansa.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.