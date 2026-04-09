Concorezzo cresce | 1.600 nuovi alberi per i bambini della città

A Concorezzo sta prendendo forma un nuovo spazio verde, con la piantumazione di 1.600 alberi nell’area di via Oreno. L’intervento riguarda un’area della città destinata a diventare un’area a verde, pensata per i bambini e le famiglie. Il progetto prevede l’installazione di nuovi alberi per creare un’area più naturale e fruibile dalla comunità locale. La realizzazione si inserisce in un piano di interventi ambientali già avviati nel territorio.

Un nuovo polmone verde sta per nascere a Concorezzo, dove l’area di via Oreno verrà trasformata grazie alla piantumazione di 1.600 esemplari arborei. Il progetto, che mira a celebrare i nuovi nati e i bambini adottati della comunità, trasformerà un terreno attualmente agricolo e privo di alberature in un ecosistema forestale urbano entro il prossimo anno. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Capitanio come un investimento sul legame tra le nuove generazioni e il territorio. Biodiversità e progettazione botanica nel cuore di via Oreno. La pianificazione del nuovo bosco non si limita alla semplice messa a dimora di piante, ma segue una strategia botanica precisa per garantire la salute dell’ecosistema. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Concorezzo cresce: 1.600 nuovi alberi per i bambini della città 26 nuovi nati, 26 alberi: la città cresce con le radiciLa città accoglie ventisei nuovi germogli per onorare le ventisei vite nate nel 2026, trasformando il dato demografico in un atto di cura del... Leggi anche: In Brianza il nuovo bosco con 1.600 alberi dedicati ai nuovi nati