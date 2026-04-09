Con una sola telefonata stavano per perdere per sempre 20mila euro

Una telefonata è stata sufficiente per mettere in atto un intervento rapido da parte dei carabinieri di Ortisei, che ha permesso di recuperare 20mila euro, soldi che una coppia di settantenni aveva rischiato di perdere definitivamente. L'intervento tempestivo ha consentito di recuperare i risparmi di una vita, sottratti con modalità che non sono state specificate.

Un'operazione lampo dei carabinieri di Ortisei ha permesso di recuperare i risparmi di una vita sottratti a una coppia di settantenni residenti nella cittadina altoatesina. La coppia era stata vittima di una truffa telematica mentre era in vacanza all'estero, rendendo di fatto la situazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it “Mia figlia vuole sempre vestirsi da sola e mi fa perdere tempo: come posso velocizzarla?”Non voglio sicuramente troncare le gambe alla sua autonomia, ma allo stesso tempo non possiamo discutere tutte le mattine o uscire sempre in ritardo. Argomenti più discussi: Il Venerdì Santo di pace del Papa: le telefonate con i presidenti di Ucraina e Israele; Chiamate in volo: vanno permesse le telefonate a bordo?; L’autista del tram deragliato insiste: Telefonata di un minuto e solo prima del malore; Il finto finanziere in corso Buenos Aires: facoltosa anziana sventa truffa da centinaia di migliaia di euro. Basta una telefonata e ti svuotano il conto: occhio alla truffa del wallet digitaleAttenzione a questa nuova truffa che consente ai criminali di collegare il conto corrente delle vittime ai loro wallet digitali. Bastano pochi passaggi: una sola telefonata e il conto viene svuotato. ilgiornale.it Olbia, 07.04.2026 Stamattina è arrivata la telefonata che non avremmo mai voluto ricevere. Quella che ti gela il sangue e ti lascia senza parole, con il cuore che pesa come un macigno. Pasquina non ce l'ha fatta. Tutto sembrava andare per il meglio, l'intervent - facebook.com facebook