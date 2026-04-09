L’attore ha espresso pubblicamente la sua opinione riguardo all’operato dell’ex presidente, affermando che durante il suo mandato si sono oltrepassati i limiti della decenza. Ha inoltre commentato che le minacce di mettere fine a una civiltà costituiscono un crimine di guerra. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di critica nei confronti di alcune posizioni politiche e comportamenti attribuiti all’ex presidente.

“Con Trump si sono superati i limiti della decenza”. George Clooney non la manda a dire, anche se lo sapevamo già. Il rimbrotto al presidente da parte della star democratica giunge dalle Langhe dove è stato ospite della Fondazione Crc per un incontro su diritti e futuro pensato per le giovani generazioni. Clooney è giunto puntuale al Palazzetto dello sport di Cuneo dove si è trovato di fronte oltre 3mila studenti delle scuole superiori cuneesi. Qualche parolina in italiano per fare il simpatico, la promessa che chissà magari un giorno comprerà casa nel basso Piemonte (“ci venivo in moto, poi mia moglie me l’ha vietato perché sono vecchio” ),... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Trump si sono superati i limiti della decenza. Minacciare di far finire una civiltà è un crimine di guerra”: la rabbia di George Clooney

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Temi più discussi: USA e Iran d’accordo su un cessate il fuoco di due settimane; Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; I dazi di Trump un anno dopo: il boomerang che colpisce l’America.

Con Trump ora il mondo si ripensaA volte il tempo realizza i paradossi della Storia. Chissà se fra qualche anno, o già fra qualche mese, ci troveremo — americani, europei, occidentali — a ringraziare Donald Trump. Non perché ha fatto ... corriere.it

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Nel giro di poche ore si è passati dalla minaccia di Trump dell’uso dell’atomica per cancellare la civiltà iraniana alla scomunica di papa Leone XIV contro il “ruggito del leone”, dall’annuncio di una tregua di due settimane mediata dal Pakistan con la regia cine - facebook.com facebook

Il regime al tavolo con Trump. Decimato e ammaccato, ma l'Iran impone la sua cornice diplomatica (di N. Boffa) x.com