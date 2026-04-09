A Massa, un nuovo servizio gratuito permette agli anziani di ricevere assistenza per la spesa, le visite dal medico o l’assistenza in farmacia. La iniziativa mira a offrire supporto pratico e a contrastare la solitudine tra le persone più anziane della comunità. Il servizio, promosso dalla Misericordia, si rivolge a chi ha bisogno di aiuto nelle esigenze quotidiane, facilitando così le attività di tutti i giorni.

Massa, 9 aprile 2026 - Uscire dalla solitudine, ma anche un aiuto concreto in tante esigenze quotidiane. Sono queste le finalità del nuovo servizio di prossimità di cui il Comune di Carrara ha incaricato la Misericordia di Massa. L’ente del terzo settore è stato individuato dal Comune di Carrara al termine di una procedura comparativa pubblica per la coprogettazione di attività sociali finalizzate a superare lo stato di solitudine e di bisogno delle persone anziane. Il servizio, già attivo e completamente gratuito, prevede tante diverse attività che vanno dalla consegna a domicilio della spesa, dei pasti o dei farmaci a informazioni sui servizi attivi sul territorio e un servizio telefonico diurno per informazioni, consulenze e sostegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con la Misericordia per la spesa, dal medico o farmacia: servizio gratis per gli anziani

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