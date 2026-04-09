Computer in tilt | esami bloccati all' ospedale a Galliate e a Novara

Da questa mattina, giovedì 9 aprile, il centro prelievi ed esami dell’ospedale Maggiore di Novara al San Giuliano e quello di Galliate sono rimasti paralizzati a causa di un malfunzionamento dei computer. Le apparecchiature informatiche non hanno consentito di procedere con le attività di prelievo e analisi dei campioni. Nessun servizio è stato garantito nelle strutture interessate fino alla risoluzione del problema.

Tutto bloccato. Così da questa mattina, giovedì 9 aprile, il centro prelievi ed esami all'ospedale Maggiore di Novara al San Giuliano dove si effettuano i prelievi del sangue e a Galliate. Un problema tecnico ha colpito i pc delle accettazioni degli ospedali e così è risultato impossibile da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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