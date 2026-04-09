Como si anima | tra bio artigianato e antiquariato nel weekend

Il fine settimana a Como sarà caratterizzato da eventi dedicati alla tradizione agricola, all’artigianato locale e al collezionismo. Il tessuto commerciale e sociale della città si sta preparando per ospitare diverse iniziative che coinvolgono produttori e appassionati. Durante i giorni, ci saranno mercati, esposizioni e incontri che mettono in evidenza le tradizioni e le attività legate al territorio. Le manifestazioni si svolgeranno nei principali punti della città e nelle zone limitrofe.

Il tessuto commerciale e sociale di Como si prepara a un weekend ricco di stimoli, tra appuntamenti dedicati alla tradizione agricola, all’artigianato locale e al collezionismo. Tra le mura cittadine e le piazze storiche, l’offerta dei mercati si diversifica, offrendo percorsi che spaziano dal biologico al recupero di oggetti d’epoca, con una programmazione che coinvolge diverse zone della città e i comuni limitrofi. Un calendario variegato tra tradizione e territorio. L’agenda delle attività per i prossimi giorni vede protagonista la valorizzazione dei prodotti locali. In Piazza Perretta, il mercato agricolo di Campagna Amica ha già dato il via alle attività venerdì 3 aprile, con aperture dalle ore 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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