Nel Lago di Como si intensifica il turismo di lusso con hotel esclusivi, visitatori provenienti da tutto il mondo e figure pubbliche che frequentano la zona. La presenza di strutture di alta gamma e di clienti facoltosi sta trasformando il paesaggio locale, attirando un flusso crescente di turisti stranieri. “Realpolitik” ha dedicato un approfondimento al fenomeno, che sta modificando l’assetto della perla del Nord Italia.

Il lago di Como è sempre di più meta del turismo internazionale di lusso: tra hotel esclusivi, vip e visitatori da tutto il mondo. Ville di prestigio con l'accesso al lago, tra le più famose: Villa Oleandra di George Clooeney e Villa Fontanelle di Gianni Versace, recentemente venduta., "Questa villa è un gioellino perché è piccola e ospita matrimonio con non più di 70 persone - ha spiegato la wedding planner Roberta Adamo mostrando una location sul lago - gli stranieri si sposano principalmente a casa loro e qui fanno una cerimonia con tutti gli amici, arrivano direttamente con la barca"., "Abbiamo fatto il matrimonio di John Legend a... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Como, overtourism di lusso tra hotel esclusivi, vip e visitatori da tutto il mondo

Olimpiadi invernali, è parata di vip: da Milano a Cortina, dove dormono le star. Tutti gli hotel da sogno tra lusso e sfarzoOlimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al via con una cerimonia di inaugurazione a San Siro che ha strappato applausi a scena aperta e ha fatto il...

Barbara Pelandini e il turismo di lusso in Italia: «L'overtourism è un problema, è vero, ma bisogna gestirlo, e guidare i visitatori ad amare i nostri luoghi. L'artigianato tradizionale, per esempio, sopravvive anche grazie a loro»Arrivata al mondo dell’hospitality dal tessile, Barbara ha trasferito nel viaggio uno sguardo quasi sartoriale.

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Barbara Pelandini e il turismo di lusso in Italia: «L'overtourism è un problema, è vero, ma bisogna gestirlo, e guidare i visitatori ad amare i nostri luoghi. L'artigianato ...Un tempo c'era il turismo d'elite, poi è arrivato George Clooney a farlo conoscere al mondo. Ora Barbara Pelandini, fondatrice di BP Best Places, è il punto di riferimento per il turismo ... vanityfair.it

Il rifugio diventa un enorme hotel di lusso, icona del glamour e dell'overtourism. Politica e albergatori inseguono i profitti a spese dell'ambiente e del bene comuneTRENTO. La partita sul rifugio Buffaure diventa (anche) politica: nei giorni scorsi infatti il Comune di San Giovanni di Fassa ha approvato il progetto di ristrutturazione, previa demolizione dell’a ... ildolomiti.it

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