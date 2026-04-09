Como Inter sfida cruciale per entrambe le squadre | le ultime sulla squadra di Fabregas e le sue assenze

Domani si disputa una partita importante tra Como e Inter, due squadre coinvolte nella corsa alle prime posizioni in classifica. La sfida presenta molte incognite, tra assenze e formazioni inedite, e potrebbe influenzare gli obiettivi stagionali di entrambe. La squadra di Fabregas si prepara a un impegno decisivo, con alcune assenze che potrebbero modificare gli schemi di gioco.

di Paolo Moramarco Como Inter, sfida cruciale per entrambe le squadre per la corsa Champions e lo Scudetto: le ultime sulla squadra di Fabregas. Prosegue la marcia di avvicinamento verso Como-Inter, uno dei big match della 32ª giornata di Serie A. Si tratta di una sfida delicata per entrambe le squadre: il Como è determinato a difendere il suo quarto posto dall’assalto della Juventus, mentre l’ Inter punta a mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in classifica, con l’obiettivo di consolidare il piazzamento in zona Champions. Le assenze pesanti di Fàbregas. Come riportato da Sky Sport, non arrivano buone notizie per Cesc Fàbregas, allenatore del Como. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter, sfida cruciale per entrambe le squadre: le ultime sulla squadra di Fabregas e le sue assenze Como Inter, la squadra di Fabregas si prepara alla sfida di Coppa Italia: ecco le ultime sulla possibile formazionedi Redazione Inter News 24Como Inter, Fabregas prepara il match di Coppa Italia contro i nerazzurri: ecco le ultime sulla squadra del tecnico... LIVE Alle 20.45 Udinese-Roma: le ultime sulla sfida tra le squadre di Runjaic e GasperiniI friulani per confermarsi dopo la bella vittoria di Verona, i giallorossi per non perdere il passo nella corsa ai primi quattro posti. Etg - Inter-Como, la carica di Cesc Fabregas: “Sarà una serata da Champions” Temi più discussi: L'Inter a Como senza il solo Bisseck: ritorna Carlos Augusto, tutto ok per Thuram, Bastoni e Lautaro; Como-Inter decide lo scudetto: i pronostici di Sabatini, Cruciani e Zazzaroni nella 32° giornata di Serie A; Dopo la disfatta dell'Italia, in Serie A riparte la corsa per (non) vincere lo scudetto: è una giornata cruciale; Corsa scudetto tra Napoli e Inter: la volata entra nel vivo. Como-Inter pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Como-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 32° turno di Serie A. calciomercato.com Probabili formazioni Como-Inter: chi gioca titolare e le utlime su Bisseck, Zielinski, Thuram, Lautaro, Nico Paz e DiaoUno dei big match della trentaduesima giornata di Serie A: derby lombardo tra Como ed Inter. Le scelte dei due allenatori per la sfida. msn.com Como-Inter senza tifosi nerazzurri: la protesta degli ultras In vista di Como-Inter, arriva una decisione forte: la Curva Nord non sarà presente al Sinigaglia. Il cuore del tifo organizzato ha scelto di disertare la trasferta per protestare contro le modalità di ve - facebook.com facebook Inter, occhi in casa Como: non solo Paz, chieste informazioni per Perrone. Il prezzo x.com