L'Inter si prepara per la partita contro il Como, valida per la 32ª giornata di Serie A. Dopo aver vinto 5-2 contro la Roma, la squadra di Chivu deve fare i conti con l'assenza di Bisseck, ancora infortunato. Il tecnico sta valutando diverse opzioni per sostituire il giocatore in vista della sfida in trasferta. La partita si svolgerà sul campo della squadra comasca, nota per la sua solidità in casa.

L’ Inter, reduce dal netto successo per 5-2 contro la Roma, si appresta ad affrontare la 32° giornata di Serie A con una trasferta particolarmente insidiosa sul campo del Como. La formazione lariana, attualmente quarta in classifica con 58 punti, attraversa infatti un eccellente stato di forma, testimoniato dalle quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Anche i nerazzurri arrivano a questo appuntamento con rinnovata fiducia, avendo rilanciato le proprie ambizioni in ottica ventunesimo scudetto proprio grazie alla convincente affermazione sui giallorossi, che ha interrotto un digiuno di vittorie durato circa un mese. La squadra può inoltre contare su un organico pressoché al completo: l’unica assenza di rilievo è quella di Yann Bisseck, fermato da un lieve risentimento muscolare accusato alla vigilia della sfida contro la Roma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Como-Inter, Bisseck ancora ai box: Chivu valuta le alternative

Leggi anche: Como-Inter, Chivu valuta il turnover in Coppa Italia: cinque titolari potrebbero riposare

Leggi anche: Italia, tegola Scamacca: out per infortunio ai playoff mondiali. Gattuso valuta le alternative

Temi più discussi: L'Inter a Como senza il solo Bisseck: ritorna Carlos Augusto, tutto ok per Thuram, Bastoni e Lautaro; Inter, Bisseck ancora out. Non ci sono altre situazione da valutare: Chivu orientato a…; Inter, Bisseck ancora fuori: non ci sarà contro il Como; Inter, Chivu non recupera Bisseck per il Como.

Inter, Bisseck ancora fuori: non ci sarà contro il ComoL’Inter dovrà fare a meno di Yann Bisseck anche per la prossima sfida contro il Como. Il difensore resta infatti l’unico indisponibile nella rosa nerazzurra e non sarà recuperato in tempo per il pross ... fantacalcio.it

Inter, le ultime verso il Como: Chivu lavora con tutto il gruppo, solo Bisseck a parteL’Inter può guardare con maggiore fiducia al prossimo impegno di campionato. In vista della sfida contro il Como, in programma domenica sera,. tuttomercatoweb.com