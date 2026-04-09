Commissione Paesaggio in stand by lettera ai Commissari

La Commissione Paesaggio è attualmente inattiva, mentre una lettera rivolta ai commissari denuncia un blocco burocratico che ostacola i progetti di chi ha investito sulla propria abitazione. Secondo quanto riferito, le procedure amministrative si sono fermate, causando ritardi e frustrazione tra i cittadini coinvolti. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla gestione delle pratiche e alla tutela delle proprietà private nella zona.

“Caserta è ostaggio di un’inerzia burocratica inaccettabile. La macchina amministrativa divora i sacrifici di chi ha investito tutto sulla propria casa. Proprio stamattina ho raccolto lo sfogo amaro di un cittadino che, dopo aver impiegato ingenti risorse per l’acquisto della propria abitazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it Rottamazione dei tributi, lettera ai CommissariRottamazione tributi a Caserta: “Basta temporeggiare, scegliamo incassi reali per il bene della città” Ancora caotica la questione dei tributi a... Cartelli stradali 'scomparsi', lettera ai commissari prefettiziL'ex capogruppo Fdi Pasquale Napoletano: "Via Lorenzetti e la mezzeria sinistra di via Santonastaso non appartengono al Comune di Caserta" E’... Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Si parla di: Imperia: riqualificazione dell’ex caserma Crespi, c’è l’ok della commissione paesaggio. Chi sono gli 11 membri della nuova commissione Paesaggio del Comune di MilanoMilano – Sono stati nominati gli undici (non più 15) componenti della nuova commissione comunale per il Paesaggio, che rimarranno in carica per tre anni, fino al 2028. Lo fa sapere Palazzo Marino in ... ilgiorno.it Caso Commissione Paesaggio ad Albanella: esposto del consigliere Guarracino a Prefettura e SoprintendenzaSegnalate presunte irregolarità nella Commissione Paesaggio di Albanella. Il consigliere Aldo Guarracino chiede l'intervento di Prefettura e Soprintendenza ... infocilento.it