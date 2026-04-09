Commercialisti psicologi manager studenti | i nomi di 50 candidati con Marco Donati

Si sono presentati 50 candidati per le prossime elezioni, tra cui studenti, professionisti e rappresentanti di diverse realtà locali. Tra i candidati ci sono anche alcuni giovani appena maggiorenni che voteranno per la prima volta, come il presidente della consulta provinciale degli studenti. La lista include inoltre persone con esperienze professionali e umane consolidate, oltre a rappresentanti dei circoli delle frazioni. La candidatura di Marco Donati è uno degli aspetti principali di questa tornata elettorale.

Alcuni appena maggiorenni che votano per la prima volta e che hanno scelto di candidarsi, come il presidente della consulta provinciale degli studenti Gabriele Concilio, ma ci sono anche nomi che si portano dietro esperienze professionali e umane, ci sono rappresentanti dei circoli delle frazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Marco Donati domani al mercato del Giotto con il gazebo di Scelgo ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Prosegue il percorso di ascolto e confronto con il territorio di Marco Donati, consigliere comunale di Scelgo Arezzo e... Elezioni provinciali, Casa Riformista e Noi di Centro insieme con una lista unica. I nomi dei candidatiL’accordo politico e programmatico siglato in Consiglio regionale della Campania tra Casa Riformista e Noi di Centro trova una naturale e coerente...