Commedia in friulano L' on di me fi a Rivignano

A Rivignano Teor si terrà un doppio evento teatrale nel fine settimana. Il gruppo senior di Drin e Delaide presenterà sabato 11 aprile, alle 21, la commedia in dialetto friulano

Doppio appuntamento teatrale questo weekend a Rivignano Teor. Il gruppo senior di Drin e Delaide, debutterà sabato 11 aprile, alle 21.00, nell'Auditorium comunale, con la nuova opera in friulano: "L'on di mio fi", divertente commedia dove si parla di sentimenti, ma con ironia e umorismo anche di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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