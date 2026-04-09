Come usare l’AI per competere sul mercato | giornata di formazione in Cciaa promossa da Confcommercio Udine e Sinesy

Una giornata di formazione si è svolta presso la Camera di Commercio di Udine, organizzata da Confcommercio e Sinesy, con l’obiettivo di illustrare come le aziende possano utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare la propria competitività. L’evento ha presentato BIX26 – Business AI Experience, un’iniziativa dedicata alle imprese locali per approfondire le applicazioni pratiche delle nuove tecnologie. Sono intervenuti esperti del settore per condividere strumenti e strategie innovative.

Confcommercio Udine lancia BIX26 – Business AI Experience, iniziativa pensata per le imprese del territorio che mette al centro l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale come leve concrete per competere sul mercato.Promosso da Confcommercio Udine in collaborazione con Sinesy e il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Meloni può usare “Per sempre sì” ai comizi sul referendum: non serve il permesso di Sal Da VinciGiorgia Meloni e Fratelli d’Italia possono usare “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ai comizi sul referendum se pagano i diritti SIAE. ospedale dei bambini vittore buzzi: grande partecipazione alla giornata di beneficenza promossa da fials milanoGiornata di beneficenza promossa da FIALS Milano il 18 dicembre all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, in collaborazione con l’Associazione Famiglie... Temi più discussi: Bando contributi per iniziative turistiche – Estate 2026 Comune di Udine; Formazione: Come usare l’AI per competere sul mercato; Intelligenza artificiale e imprese: a Udine arriva BIX26 per rivoluzionare il business; Anziano inciampa e cade, la figlia lo trova agonizzante nel soggiorno: 73enne trasportato all'ospedale. È in condizioni disperate. Confcommercio Udine: «Ztl disegnata frettolosamente, va congelata»Da una Ztl disegnata frettolosamente ai parcheggi evaporati in centro storico, dalla difficoltà di dialogo con la giunta comunale al calo di fatturato in doppia cifra. Nella sede provinciale di ... rainews.it Natale blindato, steward in centro per vigilare sui locali: ingaggiati in città da ConfcommercioUDINE - All'opera da ieri sera gli steward ingaggiati da Confcommercio, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione e gestiti dalla Camera di commercio. Come spiega il referente degli esercenti ... ilgazzettino.it Settimana ricca di novità per le imprese del territorio! Cosa è successo questa settimana in Confcommercio Udine Tutoring e affiancamento d’impresa: un supporto concreto per affrontare problemi complessi: http://confcommercio.udine.it/tutoring-e-affi - facebook.com facebook