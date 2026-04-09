Come sta Nina l'orsa marsicana orfana salvata in Abruzzo | si è risvegliata dal letargo

Nina, un’orsa marsicana rimasta orfana e recuperata in Abruzzo, ha ripreso a muoversi dopo il letargo. La giovane animale, inserita in un programma di tutela, ha mostrato segni di risveglio naturale, confermando il suo stato di riposo stagionale. La notizia arriva dopo mesi di monitoraggio e interventi di salvataggio per garantirne la sopravvivenza.

Nina, la giovane orsa marsicana rimasta orfana e salvata in Abruzzo, si è risvegliata dall’ibernazione. Ha superato il suo primo inverno in natura, ma il suo percorso è ancora lungo e pieno di incognite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'orsa Nina si è svegliata dal letargo (e poi è tornata a dormire!)Le impronte scovate sulla neve fresca non lasciano dubbi, si è svegliata ed è pronta a godersi la bella stagione.

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Il pensiero dei tifosi del Modena per la piccola Nina, nipote del presidente Carlo Rivetti e figlia del vicepresidente Silvio Rivetti, scomparsa prematuramente a soli 10 anni x.com