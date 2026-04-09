Meta ha presentato Muse Spark, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale. Questo progetto nasce dopo un anno di investimenti significativi dell'azienda nel settore, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel campo dell’IA. Muse Spark rappresenta il primo risultato concreto di questa strategia, destinato a migliorare le capacità di elaborazione e interazione delle piattaforme sviluppate dalla società.

Si chiama Muse Spark ed è il primo risultato di un anno di enormi investimenti per competere con le aziende più rilevanti del settore Mercoledì Meta ha presentato Muse Spark, il primo modello di intelligenza artificiale (AI) generativa sviluppato dall’azienda dopo la dispendiosa campagna di assunzioni con cui negli scorsi mesi aveva sottratto alla concorrenza alcuni dei professionisti più contesi del settore tecnologico. La presentazione di Muse Spark era un evento molto atteso perché in questi anni Meta è rimasta indietro nel campo delle AI, in particolare quelle generative come ChatGPT, e sono nell’ultimo anno ha speso decine di miliardi di dollari per provare a colmare il divario. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Com’è il nuovo modello di intelligenza artificiale di Meta

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