Il Como di Cesc Fàbregas si distingue in questa stagione di Serie A per il suo stile di gioco dinamico e versatile. La squadra si presenta con un approccio tattico che cambia spesso, adattandosi alle diverse situazioni di gara. La presenza di Fàbregas come allenatore ha portato nuove idee e metodologie, che si riflettono nelle scelte di formazione e nel modo di impostare le partite. La squadra mostra una certa capacità di modificare le proprie strategie a seconda dell’avversario.

Il Como di Cesc Fàbregas è una delle realtà più intriganti e innovative della nostra Serie A: una squadra ricca di idee, capace di adattarsi di partita in partita senza perdere la propria identità. Nel video qui sotto Luca Balbinetti, il Critico Calcistico, vi fa entrare dentro i meccanismi del suo calcio, tra principi chiari e soluzioni sempre diverse. Ma non è solo una questione tattica: Il Como ha costruito la propria rosa con calciatori giovani, in netta controtendenza rispetto al panorama italiano, e costruita con criteri diversi da quelli delle big tradizionali. Un modello che solleva una domanda interessante: il Como sta indicando una possibile strada per avvicinare il livello delle grandi squadre europee? Qui invece trovi il video del Critico Calcistico sull'Inter di Chivu. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come funziona il Como di Fabregas

Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.

Dove può davvero arrivare il Como di Fabregas?Il 6-0 inflitto al Torino conferma come i giovani terribili del tecnico catalano stiano diventando sempre più cinici e concreti.

Come funziona il Como di Fabregas | Con il Critico Calcistico

Temi più discussi: Difesa a tre e Diao centravanti: Como, le mosse di Fabregas per sfatare il tabù Inter; Como senza giocatori italiani? Fabregas fa i nomi: Mi piacciono Palestra e Locatelli, Goldaniga ha giocato più di tutti l'anno scorso; Como, Fabregas: Lenti e sottotono: mi aspettavo di più. In tanti venivano da viaggi lunghi...; Il caldo e l’Udinese soffocano il Como: 0-0 al Bluenergy Stadium.

Pagina 0 | La Champions nelle mani del Como di Fabregas: sarà l’arbitro del rush finaleMa che davéro? Guardi la posizione del Como in classifica e ti sembra di udire la voce di Mimmo, il personaggio di Carlo Verdone che portava in giro per l’Italia nonna Teresa (la mitica Sora Lella) ne ... corrieredellosport.it

Fabregas: Il Como non mi è piaciuto, c’è anche il jet lag di tanti nazionali. Morata deluso, lo sarei anche ioDopo il pareggio per zero a zero in casa dell’Udinese, il mister del Como Cesc Fabregas non ha nascosto la delusione per una prestazione un po’ sottotono della sua squadra. E’ stata una partita molto ... comozero.it

CESC FABREGAS DOPO UDINESE- COMO “ Non mi è piaciuta molto la squadra oggi” “ Mi aspettavo di più dalla mia squadra “ “Alcuni giocatori sotto tono” “ Non abbiamo girato la palla con velocità “ “ Di positivo che non abbiamo subito gol “ “ Tutti i giocatori - facebook.com facebook

Gli occhi della #Juve sul Sinigaglia: il #Como di Fabregas tenta la fuga Champions su Spalletti x.com