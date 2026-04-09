Colpo nel camion parcheggiato rubati marsupio e coltellino | due a processo

Due tunisini sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Perugia con l’accusa di aver scassinato un camion parcheggiato e di aver rubato un marsupio e un coltellino multiuso. Uno dei due è accusato di furto aggravato, mentre l’altro di ricettazione. I fatti sono avvenuti recentemente e i due uomini sono stati portati in aula per rispondere delle accuse a loro carico.

Scassinano il camion parcheggiato e rubano un marsupio e un coltellino multiuso. Per questo due tunisini sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere uno dell’accusa di furto aggravato e l’altro di ricettazione.I due, di 44 e 40 anni, difesi dagli avvocati Ilaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Landriano, furto di notte da un camion parcheggiato: rubati scatoloni di wurstelLandriano (Pavia), 3 febbraio 2026 - Erano circa le 4 di oggi, martedì 3 febbraio, quando il camionista, che dormiva nella cuccetta nell'abitacolo... Colpo grosso nel Parmense: rubati capolavori di Renoir, Cézanne e MatisseTre dipinti di enorme valore sono stati rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione "Magnani Rocca" di Traversetolo, nel Parmense.