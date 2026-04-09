Colpo al distributore sulla strada provinciale razzia di denaro e sigarette

Nella zona di Casarano, lungo la strada provinciale 72 che collega il paese a Ugento, si è verificato un furto presso un distributore di carburanti. Ignoti sono entrati nell'area di servizio di marca Q8 e hanno portato via denaro contante e sigarette. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di furti che coinvolgono attività commerciali nella zona del basso Salento.

CASARANO – Non si fermano i furti ai danni di attività commerciali del basso Salento. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato lungo la strada provinciale 72, che collega Casarano a Ugento, dove ignoti hanno preso di mira l’area di servizio a marchio Q8. L’area sorge proprio alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Mirabella Imbaccari, senso unico alternato sulla strada provinciale 210 per lavori al cimiteroPer consentire i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Imbaccari, sulla strada provinciale 210, al di fuori del centro abitato,... Prignano sulla Secchia, frana il versante sulla strada Provinciale 19Sulla strada provinciale 19, in località Casa Azzoni nel comune di Prignano sulla Secchia, si è verificato, nella giornata di domenica 8 febbraio, il... Temi più discussi: Minacciano il gestore di un distributore di carburanti con un coltello e fuggono con l'incasso: arrestati; Raid al distributore Q8, assalto alla cassa automatica: banditi in fuga; Tentata rapina al distributore Lukoil lungo l'Asse dei servizi: malviventi armati di flex ma il colpo fallisce; TG4: Milano, il nuovo colpo di mano di Sala e della giunta sulla Ztl Video. Colpo al distributore sulla statale: ignoti rubano la colonnina dei soldi tra Guagnano e San PancrazioColpo ai danni del distributore di carburante Avio Lamp Fly, situato sulla SS7 ter che collega Guagnano a San Pancrazio Salentino. Nel corso della notte, ignoti sono entrati in azione riuscendo a ... quotidianodipuglia.it Casale di Carinola, assalto notturno al distributore in zona Croce: forzata cassa automaticaCarinola (Caserta) - Colpo in un distributore di carburanti Q8, nella frazione di Casale di Carinola, dove nella notte è stata presa di mira la cassa ... pupia.tv Champions, il Psg batte il Liverpool e sfrutta il fattore campo. Colpo in trasferta dell'Atletico Madrid che supera 2-0 il Barcellona al Camp Nou - facebook.com facebook Investito da un furgone in retromarcia: 85enne muore sul colpo a Novi Ligure x.com