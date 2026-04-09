colpisce il fratello con una sedia metallica alla testa arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver colpito il fratello con una sedia metallica alla testa durante un litigio che si è sviluppato per questioni di natura economica. L'episodio si è verificato in un’abitazione, e il ferito ha subito lesioni tali da richiedere l’intervento dei soccorsi. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’aggressore, accusato di tentato omicidio.

Tempo di lettura: 2 minuti Colpisce il fratello con una sedia metallica alla testa al culmine di una lite per ragioni economiche: arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Tutto parte dal ricovero della vittima all ‘ospedale San Leonardo nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso: l’uomo presentava una grave ferita lacero-contusa al capo. Nonostante il fratello avesse detto ai sanitari che tutto era accaduto a causa di una caduta, il malcapitato era invece riuscito a raccontare di essere rimasto vittima di un’aggressione da parte del congiunto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Colpisce la madre alla testa con una pistola sparachiodi e chiama il 112: «Venite, l'ho ammazzata»Tragedia a Caselle, in via Torino 90, dove un uomo di 40 anni ha tentato di uccidere la madre al culmine dell'ennesimo violento litigio.

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. @paolomieli: "Mi colpisce che il ministro degli Esteri, nel mezzo di una guerra in Medio Oriente, una delle più gravi crisi mondiali di questi anni, poi deve andare a rispondere a Marina Berlusconi sull'organizzazione di Forza Italia". x.com

C’è una cosa che mi colpisce ogni volta che apro i social. Novantenni che sollevano pesi da olimpionici. Settantenni scolpiti che ballano al tramonto in Algarve. Cinquantenni che “hanno finalmente capito tutto” e che hanno rimedi per qualsiasi cosa dalla prost - facebook.com facebook