Colpi di timone al Teatro della Società | Solenghi si fa Govi e vince la sfida

È un reperto archeologico prezioso e ben conservato, anche ben restaurato, da maneggiare con cura ed estrema attenzione, con tutti i meccanismi d'antan oliati e in grado di funzionare perfettamente. Questo in sintesi è "Colpi di timone", lo spettacolo con cui Tullio Solenghi, attore e regista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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COLPI DI TIMONE CON TULLIO SOLENGHI AL TEATRO SOCIALE DI LECCOLECCO – Un classico senza tempo, una metamorfosi teatrale unica, Tullio Solenghi veste i panni che furono del celebre attore Gilberto Govi, capostipite del teatro dialettale genovese, e dirige Colpi d ... lecconews.news

Colpi di timoneDopo i successi de I manezzi e Pignasecca e Pignaverde, Tullio Solenghi, con Mauro Pirovano e un eccellente cast, conclude la trilogia portando in scena un altro capolavoro di Gilberto Govi: Colpi di ... laregione.ch

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