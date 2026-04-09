Collezionare a Firenze | mostra mensile di collezionismo piccolo antiquariato e molto altro

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 si svolgerà presso il parcheggio del Teatro Cartiere Carrara una nuova edizione di “Collezionare Firenze”. La mostra mensile offre esposizioni di oggetti di piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e prodotti di artigianato creativo. L’evento si ripete regolarmente, attirando appassionati e collezionisti interessati a diversi settori del collezionismo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede la presenza di espositori di varie provenienze.

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 torna presso il parcheggio del Teatro Cartiere Carrara “Collezionare Firenze”, mostra mensile di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo. Per chi è alla ricerca di pezzi rari e curiosi, di oggetti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Collezionare in Dalmazia: piccolo mercato di antiquariato in Piazza DalmaziaDalle 9 alle 19 la piazza accoglie appassionati, esperti e semplici curiosi in un percorso espositivo che celebra il fascino dell'oggetto vissuto. Argomenti più discussi: Che bella Firenze ad aprile! Cosa fare in città; Milano, alla Fondazione Rovati la mostra sui bronzi etruschi della collezione Corazzi; La collezione egizia di Massimiliano torna a Miramare; Mostre di Pasqua 2026, da Roma a Firenze: le esposizioni da vedere tra Art Déco, Vasari e fotografia. A Firenze, con gli Uffizi aperti soltanto per noi e la mostra sull’AngelicoQuattro giorni di visite esclusive nella culla della grande arte italiana, Firenze. Dal 5 all’8 dicembre rivedremo i più grandi capolavori dei maestri Michelangelo, Leonardo, Giotto, Caravaggio. E poi ... corriere.it Jeremy Allen White continua a collezionare queste sneaker monocromatiche da 100€ https://gqitalia.visitlink.me/wImM5v - facebook.com facebook Allenatori e Allenatrici, Let’s GO! È tempo di collezionare punti GO per salire di livello, incontrare Entei e per molto altro con il biglietto GO di aprile in #PokemonGO. x.com