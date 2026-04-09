In una scuola, un momento di consapevolezza si verifica quando gli studenti si rivolgono a una coccinella gialla portata in classe. Gli sguardi si fanno più attenti e le distanze si riducono, creando un clima di maggiore coinvolgimento. L’iniziativa mira a promuovere un approccio inclusivo, coinvolgendo i ragazzi in un’attività che favorisce la partecipazione e il rispetto reciproco.

C’è un momento, in ogni aula, in cui qualcosa cambia: gli sguardi si fanno più attenti, le distanze si accorciano. È lì che iniziano gli incontri di Anffas e Coccinella Gialla, portando tra i banchi non solo racconti, ma esperienze vere. "Andiamo nelle scuole a portare la realtà di Anffas e Coccinella Gialla, per raccontare un po’ chi siamo e cosa facciamo. In particolare andiamo nelle scuole primarie del territorio per il progetto Compagni di Diritti e nelle IV superiori per il progetto volontariato – spiega Federica Malavolti –, hanno obiettivi diversi ma in entrambi portiamo le nostre esperienze e ragioniamo su temi legati alla diversità e alla ricchezza che questa porta nelle nostre vite". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coccinella Gialla a scuola: "Lezioni inclusive"

Scuola e disabilità, dalla Regione Siciliana un milione per sussidi e tecnologie inclusiveUn milione di euro per rafforzare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio.

Prove equipollenti: costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° gradoDue incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di...

Argomenti più discussi: Coccinella Gialla a scuola: Lezioni inclusive; La notte del Liceo Cevolani, tra letture e monologhi teatrali.

Coccinella Gialla a scuola: Lezioni inclusiveIl progetto spiegato da Federica Malavolti: Insegniamo che la disabilità è una cosa normale, senza vittimismo. E troviamo sensibilità ... ilrestodelcarlino.it

Alla Coccinella Gialla il compleanno speciale di Daniele PasettiUn compleanno speciale, carico di significato e di affetto, quello festeggiato il 28 dicembre a Cento. Daniele Pasetti ha infatti compiuto 78 anni, confermandosi l’uomo con sindrome di Down più ... ilrestodelcarlino.it

Una coccinella gialla in casa può sembrare un segno curioso, ma la spiegazione è molto più semplice. Questi insetti entrano soprattutto per trovare riparo dal freddo, sfuggire ai predatori o perché attratti dalla luce. Ambienti caldi e stabili, insieme alla presenz - facebook.com facebook