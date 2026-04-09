Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel quartiere Tamburi con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato cocaina in casa. Il procedimento si è svolto dopo una perquisizione che ha portato al sequestro della droga e all’arresto dell’uomo. Il 41enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne tarantino, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, al termine di un’attività investigativa che aveva fatto emergere indizi su una presunta attività di spaccio di cocaina nel quartiere Tamburi. Dopo alcuni giorni di osservazione, i poliziotti hanno fermato l’uomo e avviato una perquisizione domiciliare. Durante il controllo, il 41enne avrebbe mostrato segni di nervosismo. All’interno dell’abitazione, in particolare nell’armadio della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto due involucri sottovuoto contenenti oltre 450 grammi di cocaina ancora allo stato solido. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cocaina in casa, arrestato 41enne al quartiere Tamburi

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