Durante l'evento Survivor Series 2023, che si è svolto a Chicago, è avvenuto il ritorno dell’attuale campione mondiale di wrestling, CM Punk. La sua apparizione è avvenuta al termine del match del Wargame tra il Judgment Day e una squadra guidata da Cody Rhodes. Questa presenza ha segnato il suo ritorno in WWE, dopo un periodo di assenza dalla scena.

L’attuale World Heavyweight Champion CM Punk è tornato in WWE a Survivor Series 2023, che si tenne proprio a Chicago, al termine del Wargame tra il Judgment Day ed il team capitanato da Cody Rhodes. Da allora moltissimi alti per CM Punk: nonostante una partenza sicuramente negativa a causa dell’infortunio che lo forzò a rimanere fuori anche dalla card di Wrestlemania 40, tanti risultati positivi: spiccano senza dubbio la rivalità con Drew McIntyre, la serie di incontri con Seth Rollins durante i primi mesi dello scorso anno, due regni da World Heavyweight Champion e soprattutto i due Main Event di Wrestlemania conquistati, uno lo scorso anno, per la Night 1, e quello di quest’anno in cui difenderà il titolo contro Roman Reigns, vincitore della Royal Rumble, nel Main Event della seconda serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk: “Ecco perchè sono tornato in WWE”

WWE: Ora è ufficiale, ecco chi sfiderà CM Punk ad Elimination ChamberIl campione del mondo affronterà Finn Balor nella sua Chicago prima dell’eventuale main event di WrestleMania 42 contro Roman Reigns.

CM Punk:”Ecco cosa penso della scelta di Roman Reigns e dell’essere sulla copertina di WWE 2K26?.Punk e Roman hanno avuto un segmento promozionale sensazionale lunedì sera durante RAW.

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E alla fine il punk arrivò davvero: da Forest Hills ecco i Ramones! Le creste colorate e tutto il resto sarebbero arrivati più tardi in Inghilterra... - facebook.com facebook

Today in 1977!!!! Oggi nel 77 usciva uno dei 3 album che mi convinse ad andar a Londra dove “mollai” il glam come suono e mi buttai a capofitto in quello che entrò per sempre nelle mie vene, il PUNK! #TheClash suono crudo magico e cattivo come l’aria c x.com