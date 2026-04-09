Clima l’India sorprende il mondo | addio alla COP33 del 2028

L’India ha annunciato ufficialmente che non ospiterà la conferenza sul clima COP33 prevista per il 2028. La decisione è stata comunicata in modo formale e riguarda esclusivamente l’organizzazione dell’evento in quella data. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o ai piani alternativi. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, considerando l’importanza di questa conferenza nel contesto degli accordi climatici globali.

L’India ha ufficialmente rinunciato alla possibilità di ospitare la conferenza sul clima COP33, prevista per il 2028. La decisione è stata comunicata alle parti interessate durante l’ultimo mese, segnando un cambiamento improvviso nelle intenzioni del governo indiano riguardo alla gestione del vertice globale sulle Nazioni Unite. Secondo quanto riportato da funzionari governativi, la comunicazione della scelta di non procedere con la candidatura è già stata trasmessa agli enti coinvolti. Al momento, le ragioni politiche o logistiche che hanno spinto il Paese a ritirare la proposta rimangono prive di una spiegazione chiara. Le informazioni sulla manovra sono emerse attraverso i canali dell’agenzia di stampa PTI, che ha riferito del ritiro basandosi su fonti interne al governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima, l’India sorprende il mondo: addio alla COP33 del 2028 India: Superintelligenza entro il 2028? Scontro tra OpenAI e Google.India al Centro della Rivoluzione AI: Tra Previsioni di Superintelligenza e Appelli alla Cautela Nuova Delhi, 19 febbraio 2026 – Un acceso dibattito... Leggi anche: India, il Console d’Italia a Mumbai Walter Ferrara alla India Energy Week