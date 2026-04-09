Su Rai 1 è andata in onda la trasmissione intitolata “Uno sbirro in Appennino”, con Claudio Bisio nel ruolo di un commissario impegnato in indagini. La trama si sviluppa attraverso le vicende del personaggio, che affronta anche aspetti legati al suo passato e alle relazioni umane nel contesto di un’area montana. Si tratta di una nuova interpretazione dell’attore, noto in passato principalmente per le sue attività comiche.

“Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio in onda su Rai 1: un commissario alle prese con indagini, passato e nuove connessioni umane. Debutta sul piccolo schermo una nuova proposta destinata alla prima serata di Rai 1: “Uno sbirro in Appennino”, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, da sempre apprezzato per la sua capacità di spaziare tra registri comici e interpretazioni più profonde, veste i panni di Vasco Benassi, un commissario che si trova a gestire non solo indagini complesse, ma anche questioni legate alla propria storia personale. “Uno sbirro in Appennino” racconta la storia del protagonista attorno al trasferimento da Bologna a Muntagò, un borgo immaginario dell’Appennino emiliano che funge da rappresentazione simbolica di un intero territorio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Claudio Bisio, addio alla comicità: il nuovo ruolo in “Uno sbirro in Appennino”

Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in AppenninoDiversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno...

Temi più discussi: TV. Claudio Bisio nei panni di uno sbirro; Claudio Bisio stuzzica Mara Venier: Mi hanno offerto il tuo posto a Domenica In l'anno prossimo; Domenica In, caos a Pasqua da Mara Venier, Massimo Gallo cade in diretta e Claudio Bisio le soffia il posto: Mi fa piacere; Lorenza Licenziati, chi era la giornalista morta a 57 anni: l'addio dei figli, la malattia e il successo a Napoli.

Claudio Bisio, addio alla comicità: il nuovo ruolo in Uno sbirro in AppenninoUno sbirro in Appennino con Claudio Bisio in onda su Rai 1: un commissario alle prese con indagini, passato e nuove connessioni umane. novella2000.it

Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino: stasera la prima puntata della fiction ambientata a MuntagòU n nuovo poliziotto si aggira per i corridoi di mamma Rai. Stasera sbarca su Rai 1 alle 21.30 Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv di Renato De Maria con Claudio Bisio, nei panni di Vasco Benas ... iodonna.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com