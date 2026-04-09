Claudia Conte, nota come giornalista, ha anche un'esperienza come attrice. Ha partecipato come comparsa nel film

La famosa Claudia Conte, fiamma di Matteo Piantedosi, vanta anche un ricco curriculum da attrice. Ha lavorato nel film Loro, in Don Matteo ed è protagonista di un cortometraggio La nuova fiamma diMatteo Piantedosista facendo scalpore,Claudia Conte ha un curriculum vasto, nonostante abbia solo 34 anni. Una vita da giornalista, da conduttrice di eventi, tv locali, radio ed ora emerge anche l’esperienza da attrice.Claudia Conte ha una vita lavorativa invidiabile e forse è stata proprio questa lunga gavetta ad aver fatto colpo su Piantedosiche su questa relazione continua a mantenere il massimo riserbo. Repubblicarivela che nel lungo curriculum di Claudia Conte emerge anche un lavoro inLoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Claudia Conte, non solo giornalista ma anche attrice: la comparsa in ‘Loro’

Claudia Conte afferma la relazione con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ma chi è la giornalista?Claudia Conte, giornalista classe ’92, ha ammesso di avere una relazione con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

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Temi più discussi: Blog | Caso Claudia Conte, credo poco alle letture riduzioniste: piuttosto, mi sembra tutto parte di un disegno; Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e la nomina parlamentare a febbraio: cosa è successo; Viaggi, eventi e spese pagate, l’onnipresente Claudia Conte: Per me parla il curriculum; Esiste anche la Claudia Conte di sinistra con friulane, maglioncino e poco trucco.

Claudia Conte: gli incarichi, i tanti premi, l'ex compagno calciatore. Chi è la donna che non nega una relazione con PiantedosiOriginaria di Cassino, 34 anni, alterna attività istituzionali e conduzione radiofonica, continuando a collezionare riconoscimenti e collaborazioni. La vicenda potrebbe mettere in imbarazzo il governo ... today.it

Romanzo Viminale. Claudia Conte: non l'abbiamo vista arrivare e si è pigliata RomaDa giorni nei Palazzi romani è lei l'inattesa ma indiscussa protagonista. Gli ultimi dieci anni passati tra articoli, interviste, reel, ... huffingtonpost.it

Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi: https://fanpa.ge/SKYT7 - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Piantedosi resiste in silenzio, Claudia Conte aveva dichiarato il suo amore per lui. In difesa di Conte arriva Francesca Pascale che dice: mi dispiace che a pagare sia Claudia. E' vero, ma è stata lei a rivelare la relazione con il ministro Piantedo x.com