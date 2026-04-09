Cisco in concerto con il Reduci Tour 2026

Venerdì 11 aprile, presso il CrossRoads Live Club di Roma, si terrà un concerto di Stefano Cisco Bellotti, noto come Cisco, con il suo progetto Reduci Tour 2026. La serata si svolgerà in via Braccianese 771 e vedrà l'artista esibirsi dal vivo con il suo repertorio musicale. L’evento è annunciat? e si inserisce nel calendario delle attività artistiche in programma nella capitale.

Venerdì 11 aprile al CrossRoads Live Club di Roma (via Braccianese 771) si esibirà in concerto Stefano Cisco Bellotti con il Reduci Tour 2026. Il tour accompagna l’uscita di “Reduci”, il nuovo doppio album dell’ex voce dei Modena City Ramblers, pubblicato in digitale il 6 marzo 2026, che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cisco, ballate contro la guerra: "Siamo tutti ’Reduci’ della vita. Ma non smetteremo di ricordare"Hanno sempre raccontato di guerre e partigiani per non far perdere la memoria, che sembrava lontana e destinata a non tornare.

Teatro in Jazz 2026, Simona Molinari in concerto con il Kairos tour: un viaggio tra emozione e raffinatezzaTempo di lettura: 2 minutiProsegue la programmazione della rassegna “Teatro in Jazz 2026” con un appuntamento di particolare rilievo artistico:...

Si parla di: Cisco torna a Torino dopo il doppio sold out: unica data piemontese il 23 aprile; Sul palco la musica del duo olandese Hawijch Elders e Sander Sittig.

Cisco tra Reduci e ricordi: omaggi, tour, Erriquez: Sanremo? Un altro mestiereUn buon titolo per questo disco poteva essere Canzoni che non sentirete a Sanremo. E ride di gusto Cisco - al secolo Stefano Bellotti, 57 anni, carpigiano, che da molto tempo è molto più che l’ex ... huffingtonpost.it