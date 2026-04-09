Stasera debutta a Bergamo lo spettacolo «Ovo» del Cirque du Soleil, con le prove generali svoltesi nelle ultime ore alla Choruslife Arena. Durante le prove sono stati mostrati nuovi numeri e costumi aggiornati, accompagnati da una scenografia che include una colonia di insetti. Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo che combina elementi acrobatici e visivi, in un contesto che ha già mostrato i primi segni di una presentazione coinvolgente.

LE PROVE GENERALI. Siamo stati alle prove generali dello spettacolo che debutta stasera (giovedì 9 aprile): tra nuovi numeri, costumi rinnovati e una sorprendente colonia di insetti, la magia è già cominciata. Siamo entrati alla Choruslife Arena di Bergamo quando le luci erano ancora quelle delle prove, più tecniche che scenografiche, eppure già capaci di restituire tutta la magia. Nella mattinata di giovedì 9 aprile abbiamo assistito alle prove generali di «Ovo», lo spettacolo del Cirque du Soleil che debutta questa sera (giovedì 9 aprile, ore 20.30) e che fino a domenica porterà in città un universo brulicante di energia, colori e acrobazie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cirque du Soleil pronto a incantare Bergamo: dietro le quinte di «Ovo» alla Choruslife Arena - Video

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Cirque du Soleil: nuova replica per lo spettacolo “Ovo” alla ChorusLife ArenaA grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil OVO a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12:30 alla Choruslife Arena.

Si parla di: Ovo con il Cirque du Soleil il mondo segreto degli insetti invade Roma.

Cirque du Soleil pronto a incantare Bergamo: dietro le quinte di «Ovo» alla Choruslife Arena - VideoSiamo stati alle prove generali dello spettacolo che debutta stasera (giovedì 9 aprile): tra nuovi numeri, costumi rinnovati e una sorprendente colonia di insetti, la magia è già cominciata. ecodibergamo.it

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