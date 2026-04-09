Ciocchetti Fdi | Farmaceutica fondamentale per l' Italia legge delega per favorire investimenti
Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che il settore farmaceutico italiano svolge un ruolo essenziale, contribuendo in modo significativo all'export nazionale. Ha inoltre annunciato che è in fase di sviluppo una legge delega volta a incentivare gli investimenti nel settore. I dati degli ultimi due anni evidenziano l'importanza di questa industria per l'economia del paese.
Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Il lavoro che fa l'industria farmaceutica in Italia è fondamentale perché regge di fatto l'export del Paese, basta vedere i dati degli ultimi due anni. C'è dietro un lavoro di qualità che dobbiamo sostenere e investirci anche per fare in modo di riportare la produzione dei principi attivi in Italia e in Europa e non essere troppo dipendenti da Cina e India. La legge delega sulla farmaceutica serve proprio a questo: a semplificare, a ridurre i tempi di approvazione delle terapie, a ridurre il payback. L'obiettivo è rendere maggiormente serio e forte l'investimento delle industrie del farmaco in Italia. Un incontro come quello di oggi è stato molto importante". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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