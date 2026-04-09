Cinema italiano quota di mercato record nel 2025 | Segno di vitalità e pubblico fidelizzato

Nel corso del 2025, il settore del cinema italiano ha registrato una quota di mercato del 33,3%. Quest’anno gli incassi complessivi sono stati di 162,4 milioni di euro, mentre i biglietti venduti sono stati 22,78 milioni. Questi dati rappresentano un record rispetto agli anni precedenti, confermando la presenza di un pubblico che continua a frequentare le sale cinematografiche.

Roma, 2 aprile 2026 – Nel 2025 il cinema italiano raggiunge una quota di mercato del 33,3%, con 162,4 milioni di euro di incassi e 22,78 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un incremento significativo della quota rispetto al 25,7% del 2024 e al 21% del triennio pre-Covid 2017-2019. Sono i dati che, secondo Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, “dimostrano la grande vitalità del cinema italiano”. Del Brocco ne ha parlato nel pomeriggio di martedì 31 marzo agli studenti del Master post laurea in Management del Prodotto Audiovisivo di 24ORE Business School. Questi dati pongono il nostro Paese tra i migliori performer a livello europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cinema italiano, quota di mercato record nel 2025: “Segno di vitalità e pubblico fidelizzato” Leggi anche: La Marca del Distributore ridisegna il largo consumo: nel 2025, supera i 30 punti di quota e punta a un fatturato record di 31,5 miliardi di euro Leggi anche: Debito pubblico, nel 2025 toccato un nuovo record Temi più discussi: CINEMA ITALIANO, QUOTA RECORD AL 33% NEL 2025: SEGNO DI VITALITÀ E PUBBLICO FIDELIZZATO; Istituto de' Bardi: workshop omaggio alla Sala Bianca Acquerello di moda e Storia della moda; Risparmio in lieve ripresa, ma gli italiani restano prudenti; Super Mario Galaxy vola verso Pasqua: già 2,3 milioni in due giorni, il weekend può essere storico. Cinema italiano, quota di mercato record nel 2025: Segno di vitalità e pubblico fidelizzatoRoma, 2 aprile 2026 – Nel 2025 il cinema italiano raggiunge una quota di mercato del 33,3%, con 162,4 milioni di euro di incassi e 22,78 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un incremento ... quotidiano.net CINEMA ITALIANO, QUOTA RECORD AL 33% NEL 2025: SEGNO DI VITALITÀ E PUBBLICO FIDELIZZATOpoliticamentecorretto.com - CINEMA ITALIANO, QUOTA RECORD AL 33% NEL 2025: SEGNO DI VITALITÀ E PUBBLICO FIDELIZZATO ... politicamentecorretto.com Nel segno di Sánchez, attesa in Spagna Schlein attacca Meloni a tutto campo: "Impegnati con scandali dei ministri, non avete fatto niente". A Barcellona la Global Progressive Mobilisation. L'intervento della segretaria dem a Montecitorio x.com LATINA - ILATINA - Anche il bassista pontino Andrea Montecalvo tra i protagonisti ai Glory Days: da Rimini a Torino nel segno di Springsteen. Il talento musicale pontino e non solo sulla scena nazionale. Il bassista Andrea Montecalvo sarà tra i protagonisti del - facebook.com facebook